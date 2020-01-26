روجر فيدرر يحبط فوتشوفيتش ويتأهل لربع نهائي بطولة أستراليا

استعاد روجر فيدرر السيطرة بعد بداية ضعيفة، ليفوز على المجري مارتون فوتشوفيتش 4/6 و6/1 و6/2 و6/2 ويبلغ دور الـ8 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملعب رود ريفر أرينا اليوم الأحد.

وظهر الفائز ببطولة أستراليا 6 مرات، والذي كان على بُعد نقطتين من الخسارة أمام جون ميلمان في الدور السابق، بشكل متواضع في المجموعة الأولى أمام فوتشوفيتش في تكرار للمواجهة بينهما في الدور الرابع بنسخة 2018.

وقال فيدرر: "تمكنت من التعافي وأنا واثق في التحسن يوميا بعد هذه المباراة".

ولم ينتزع فوتشوفيتش أي مجموعة من فيدرر في مواجهتين سابقتين، لكن اللاعب المجري حسم المجموعة الأولى اليوم، بعد كسر إرسال فيدرر في الشوط السابع عقب ارتكاب اللاعب المخضرم ثلاثة أخطاء سهلة متتالية.

وأضاف اللاعب السويسري البالغ من العمر 38 عاما والذي سدد 44 ضربة ناجحة مقابل ارتكاب 36 خطأ سهلا "كانت بداية صعبة وكنت أعاني من تبعات مباراة ميلمان.

وأضاف "سدد ضربات قوية من الخط الخلفي وربما قلل من ثقتي لكن هذا استغرق بعض الوقت".

وتعافى فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى من خسارة أول مجموعة وفاز بـ3 مجموعات متتالية سريعا ليصل إلى دور الـ8 في ملبورن للمرة 15.

وسيلعب فيدرر المصنف الثالث في دور الـ8 مع الأمريكي تينيس ساندجرين الذي تفوق على فابيو فونيني المصنف 12 بنتيجة 7/6 و7/5 و6/7 و6/4 في وقت سابق اليوم أيضا.

وقال فيدرر مازحا عن منافسه القادم واسمه غير المألوف: "لن يكون لاعب بيسبول بالتأكيد. اتطلع لمواجهته. لعبت الكثير من مباريات التنس في حياتي ولكن لم أواجه تينيس أبدا".