وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت في تحطم مروحية (فيديو)

وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت ف...

كوبي براينت يلقى حتفه في تحطم طائرة مروحية كانت تقله في كاليفورنيا في الولايات المتحدة

المصدر: أحمد نبيل ورويترز

توفي أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن موقع TMZ الأمريكي، أن أسطورة لوس إنجليس ليكرز البالغ عمره 41، كان يسافر بصحبة ثلاثة آخرين على متن طائرة خاصة، عندما سقط في كالاباساس بالقرب من لوس إنجليس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

في حين قالت مدينة كالاباساس في كاليفورنيا إن كوبي براينت و4 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في تحطم هليكوبتر.

وأضافت المدينة في حسابها على "تويتر" "بحزن شديد علمنا بوفاة كوبي براينت و4 أشخاص آخرين في تحطم هليكوبتر في كالاباساس. الطائرة سقطت في لاس فيرجينيس في حدود الساعة 10:00 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم. لم يتعرض أي شخص في الموقع لأذى".

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس في "تويتر" إن 5 أشخاص قُتلوا في حادث تحطم هليكوبتر في كالاباساس ولم يكن هناك ناجون. ولم يتم التعرف على الضحايا.

وأشارت إدارة الشرطة إلى أنه تم إطفاء ألسنة اللهب في موقع الحادث ونشرت صورة لسيارة إطفاء والدخان الناجم عن الحريق.

وقال موقع تي.إم.زي إن براينت (41 عاما) اعتاد السفر بطائرة هليكوبتر منذ أن كان لاعبا في صفوف لوس أنجليس ليكرز وكان يذهب إلى المباريات في طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76 تحطمت وقالت إن الهيئة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل سيحققان في الأمر.

ونال براينت 5 ألقاب في دوري المحترفين الأمريكي مع ليكرز كما شارك في مباراة كل النجوم 18 مرة.

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