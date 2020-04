ردود فعل كريستيانو رونالدو وميسي وليبرون جيمس على وفاة كوبي براينت وابنته (فيديو)

خلفت وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هيلوكوبتر برفقة ابنته جيانا ردود فعل حزينة لدى العديد من رياضيي العالم، لكون النجم كان يعد من أساطير الرياضة ولديه علاقات مميزة مع عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي: "إنه لأمر محزن أن نسمع أخبارا مفجعة عن وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، كان كوبي أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين، أرسل التعازي لعائلته وأصدقائه وإلى أسر كل من فقدوا حياتهم في الحادث".

