ليبرون جيمس يودع زميله الراحل كوبي براينت أمام جمهور هائل

أمام حضور جماهيري هائل ألقى ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز خطابا مشوبا بالعاطفة تكريما لزميله الراحل كوبي براينت قبل أول مباراة للفريق المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على أرضه بعد براينت برايانت وابنته البالغة من العمر 13 عاما و7 آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي.

وفي ملعب ستيبلز سنتر في وسط لوس أنجليس بدأ جيمس حديثه بقراءة جميع أسماء ضحايا الحادث المأساوي التسع ثم ألقى بعد ذلك أرضا بالورقة التي تحمل الكلمة التي أعدها سلفا تاركا المجال لانسياب أفكاره.

وخاطب جيمس زميله الراحل قائلا إنه لن يقرأ من الورقة تكريما له "وسأتحدث مباشرة من القلب".

ووصف جيمس جمهور الحضور بأنهم "أسرة"‭ ‬ قائلا: "أعرف أننا في مرحلة ما سنقيم مراسم تأبين لكوبي لكني أعتبر هذا مناسبة للإشادة به وبإنجازاته".

وأضاف "هذه مناسبة للإشادة بـ20 عاما من الدم والعرق والدموع والإنهاك البدني والتعافي والإصرار على الوصول للقمة."

ولعب براينت 20 موسما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في صفوف لوس أنجليس ليكرز وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة وفاز بلقب البطولة 5 مرات.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020