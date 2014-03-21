فيديو.. تيفيز يدهس رأس حارس فيورنتينا

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ارتكب الأرجنتيني كارلوس تيفيز خطأ ربما غير مقصود في حق البرازيلي نيتو حارس فيورنتينا، إذ التحم مهاجم يوفنتوس الإيطالي مع الحارس وارتطمت قدم الأول برأس الأخير خلال إحدى الهجمات في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن إياب دور الثمانية لبطولة يوروبا ليغ.

مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق اعتذر عن هذه الفعلة، لكن الحارس البرازيلي لم يغفر له ولم يصدر ضده أي شيء من حكم اللقاء.

وكان القائد أندريا بيرلو قد تقمص دور البطولة في المباراة وسجل هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 71 من المباراة التي خاضها فيورنتينا بعشرة لاعبين بعد طرد غونزالو رودريغيز في الدقيقة 69 لحصوله على الانذار الثاني.

وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليتفوق يوفنتوس 2-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.