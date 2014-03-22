الفيفا يتدخل لتحسين ظروف العمال في قطر

عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن استعداده و رغبته في التدخل لدى السلطات القطرية لتحسين ظروف العمال الأجانب في كل المجالات، رغم عدم مسؤوليته عن القوانين الخاصة لكل دولة.

وسيزور السويسري جوزيف بلاتير رئيس الاتحاد الدولي قطر التي ستنظم مونديال 2022 من أجل دعم المبادرة التي أطلقها ثيو تسفانتسيغر المسؤول عن تنظيم المباحثات بين الفيفا والدوحة من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: "تعتقد اللجنة التنفيذية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قادر على المساهمة في تحسين ظروف العمال في قطر رغم أنه غير مسؤول عن قوانين الدول الأعضاء خارج مجال كرة القدم".

وتشن عدة وسائل إعلام خصوصا في بريطانيا ونقابات عمال عالمية حملة ضد قطر تتهمها بسوء معاملة العمال الأجانب وإخضاعهم لقوانين أشبه بالعبودية، رغم أن السلطات القطرية عبرت مرارا عن رغبتها في تحسين ظروف العمال وسنت قوانين خاصة بالعمال الأجانب الذين سيشاركون في بناء منشئات مونديال 2022، لكن النقابات العالمية تضغط من أجل تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض احترام حقوق العمال في كل المجالات.