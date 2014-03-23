رومينيغه: لن نشتري دراكسلر من شالكة

أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة فريق بايرن ميونخ أن الفريق لا يفكر في شراء نجم فريق شالكة جوليان دراكسلر في الصيف القادم، ولن يفكر في شراء أي لاعب لإضعاف منافسيه.

وقال رئيس اتحاد الأندية الأوروبية في تصريح لصحيفة "فيلت أم سونتاج" : "أريد أن أقول لكم أننا لن نشتري جوليان دراكسلر هذا الصيف، لا أعرف إن كان يرغب في المجيء لبايرن ميونخ لكننا لم نتحدث لوكيل أعماله أبداً."

وعاد رومينغه لينفي شراء فريقه لاعبين من المنافسين من أجل إضعافهم وقال: "أعتقد أن الجماهير لا تفهم سياستنا في التعاقدات، فلن نشتري لاعبين من دورتموند أو شالكة لإضعافهم ولكننا نشتري لاعبين يضيفون قيمة للفريق مهما كان الفريق الذي يلعبون في صفوفه."

ويعتبر دراكسلر ( 20 سنة ) من نجوم المستقبل في ألمانيا وتكون في فريق شالكة قبل أن يلعب للفريق الأول في كانون الثاني/ يناير 2011 وسجل 26 هدفاً في 136 لقاء، كما انضم للمنتخب الألماني الأول ولعب 10 لقاءات وسجل هدفاً، وترغب عدة أندية إنجليزية في ضمه لصفوفها الصيف القادم، لكنه عبر مراراً عن رغبته في اللعب في الفريق البافاري.