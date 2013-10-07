إيريك أبيدال: جلوس بنزيمة في دكة البدلاء ليس حلاً

باريس - (خاص) من نورالدين ميفراني

دافع إيريك أبيدال لاعب فريق موناكو والمنتخب الفرنسي عن زميله كريم بنزيمة الذي يعاني من غيابه عن التسجيل رفقة فريقه والمنتخب، وطالب بدعمه بدلاً من التخلي عنه وإجلاسه في دكة البدلاء أو إبعاده نهائياً.

وقال أبيدال:" لا أعتقد أن الحل بالنسبة لكريم بنزيمة هو إجلاسه على دكة البدلاء أو في المدرجات، هناك عدة حلول تبدو أحسن و لا بد من دعمه في هذا الوقت بالذات."

وفشل بنزيمة في التسجيل رفقة فريقه ريال مدريد في الجولات الستة الأخيرة من الدوري وفي لقاء دوري الأبطال أمام كوبنهاغن، كما فشل في التسجيل رفقة المنتخب الفرنسي في مايزيد عن 1300 دقيقة.

وعاد الدولي الفرنسي واللاعب السابق لبرشلونة الإسباني للحديث عن الدوري الإسباني حيث أشاد بفريق أتليتكو مدريد وقال:" أتليتكو مدريد كان دائماً فريقاً جيداً و يستحقون البداية الجيدة التي عملوها هذا الموسم."

وتحدث أبيدال عن طموح فريق الإمارة الفرنسي وقال:" نطمح في بلوغ دوري أبطال أوروبا وهو الهدف الذي علينا القتال من أجله."

وأضاف :" أعتقد أن فريق باريس سان جرمان قادر على الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم لكونه أقوى وأكثر خبرة."

وتحدث أبيدال الذي عانى من مرض السرطان وأجرى عملية زرع كبد أنه كان قريباً من مغادرة كرة القدم وهو في سن مبكرة وقال:" في سن 16 سنة كنت أرغب في مغادرة كرة القدم لكن والدتي أقنعتني بالإستمرار."