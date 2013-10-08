إيران تدعو العراق للمشاركة ببطولة "الخليج الفارسي"

طهران - دعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم نظيره العراقي للمشاركة في بطولة تحت مسمى «الخليج الفارسي» مشابهة لبطولة كأس الخليج في حالة موافقته وانسحابه من بطولة كأس الخليج.

وتضم ست دول بعضها تتحدث بالفارسية وأخرى لغتها الثانية، وهي: إيران، أفغانستان، تركمانستان، أوزبكستان، طاجكستان، والعراق، وأكمل الاتحاد الإيراني جميع الإجراءات لإقامة هذه البطولة منذ ثلاثة أشهر، ويعول كثيراً على مشاركة المنتخب العراقي فيها كونه يمنحها القوة والزخم اللازم لإنجاحها، مبينة أن الهدف من إقامة هذه البطولة تكريس مسمى "الخليج الفارسي"، وتنظر الأوساط الرياضية الخليجية لهذه الدعوة بأنها دعوة استفزازية نظراً لاطلاق اسم "الخليج الفارسي" على البطولة، في حين أن الدول العربية والكثير من دول العالم لا تعترف بهذه التسمية، وتعتبر أنها تعبير عن الرغبة في الهيمنة.

وتأتي خطوة الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت يكتنف فيه الغموض مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج الـ 22 بعد أن هدد مجلس الوزراء العراقي بالانسحاب من البطولة في حال عدم إقامتها بمدينة البصرة كما كان مقرراً.

يشار إلى أن منتخب العراق انضم إلى بطولة كأس الخليج منذ النسخة الرابعة عام 1979م.