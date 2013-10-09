صور.. رونالدو يقيم علاقة مع ملكة جمال البرازيل

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ملكة جمال البرازيل "مويتيا بيليزا" تبدي إعجابها الشديد بنجم الكرة البرازيلي رونالدو وتؤكد على استمتاعها الشديد في مشاهدة مهاراته في الملاعب قبل الاعتزال.