مواجهات "نارية" تنتظر العرب في كأس العالم للأندية

القاهرة (خاص) من إبراهيم السيد

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي أجريت مساء الأربعاء في المغرب بحضور ممثلي الفرق التي تأهلت بالفعل للمسابقة، مع ممثلين للاتحادات العالمية عن الآتي:

* الرجاء البيضاوي بطل المغرب ـ منظم البطولة ـ في مواجهة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في الدور التمهيدي، على أن يواجه الفائز منها مونتاري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

* ينتظر أتليتكو مينيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي يلعب له البرازيلي رونالدينيو الفائز من مونتاري والفائز من المواجهة الأولى "الرجاء ـ أوكلاند" في ربع النهائي.

* يواجه بطل أفريقيا "الأهلي أو الترجي أو القطن أو أورلاندو بيراتس" بطل آسيا في المواجهة الأولى على أن يصطدم الفائز منهما ببايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

يذكر أن نهائي دوري أبطال آسيا يضم ناديي جوانجزو إيفرجراندي الصيني وسيول الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعد الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي الأقرب للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وفقاً لنتائجهما المميزة في ذهاب نصف النهائي مع القطن وأورلاندو.