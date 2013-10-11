غوتزه يغضب مسؤولي منتخب المانيا بارتداء جوارب مختلفة

برلين- أثار ماريو غوتزه لاعب وسط ألمانيا غضب مسؤولي الفريق عندما ارتدى خلال التدريبات جوارب مختلفة عن تلك المخصصة للمنتخب الذي ترعاه شركة أديداس منذ عقود قبل مباراة بلاده في تصفيات كأس العالم 2014 أمام ايرلندا الجمعة.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني "هذا شيء سيء."

ويرتبط غوتزه نفسه بعقد رعاية شخصي مع شركة نايكي الامريكية لصناعة الملابس والادوات الرياضية في حين يستخدم المنتخب الألماني ملابس أديداس الالمانية.

ونقلت صحيفة بيلد الالمانية عن غوتزه أنه لم يقصد من خلال ارتداء جوارب نايكي الترويج للشركة التي ترعاه أو الاساءة إلى أي طرف آخر وأضاف أنها جوارب ضاغطة يستخدمها في إطار عملية تعافيه من إصابة تعرض لها في أغسطس/آب الماضي وتسببت في غيابه حتى وقت قريب.

وقال غوتزه لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا "لم اقصد الترويج أو الاستفزاز، لن اكرر ذلك ثانية."

وكان اللاعب نفسه قد أثار غضب إداراة بايرن ميونخ عندما كان يرتدي قميصاً عليه شعار نايك بشكل واضح للغاية، في حين كان شعار أديداس على قميص بايرن ميونخ.