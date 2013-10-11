لوكاكو يقود بلجيكا لنهائيات كأس العالم

زغرب - (خاص) من نورالدين ميفراني

أصبح منتخب بلجيكا ثالث منتخب أوروبي يصل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 بعد هولندا و إيطاليا، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى بالفوز على كرواتيا خارج الديار في لقاء قمة.

وكان المنتخب البلجيكي يكفيه التعادل لحسم التأهل لكن المهاجم الشاب روميلو لوكاكو (20 سنة) تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الأول من مرتدات خاطفة في الدقيقتين 15 و38 ليحسم القمة والصدارة والحضور لنهائيات كأس العالم ولم ينفع هدف نيكي كرنشار في الدقيقة 83 كرواتيا سوى في تقليص النتيجة و لكنها تملك فرصة أخرى عبر لقاء الملحق الأوروبي للبحث عن مكان في النهائيات.

وغابت بلجيكا عن التظاهرات العالمية والقارية منذ نهائيات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان حيث خرجت من الدور الثاني على يد البرازيل التي توجت باللقب.

وغاب المنتخب البلجيكي عن نهائيات أمم أوروبا 2004 بالبرتغال ونهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا ونهائيات أمم أوروبا 2008 بالنمسا وسويسرا ونهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ونهائيات أمم أوروبا 2012 ببولندا وأوكرانيا.

وتدين بلجيكا لجيل جديد من اللاعبين الشباب والموهوبين يقودهم نجم تشيلسي إدين هازار وزميله في الفريق المعار لإيفرتون روميلو لوكاكو ومتوسط ميدان مانشستر يونايتد مروان فلايني المغربي الأصل ودانييل فان بوتن المدافع المخضرم بايرن ميونيخ وفانسون كومباني مدافع مانشستر ستي وناصر الشادلي لاعب توتنهام والنجم الشاب الجديد زكرياء البقالي مهاجم ايندهوفن الهولندي والثنائي من أصل مغربي.