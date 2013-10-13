عمل إنساني من رونالدو لم يقم به أي لاعب في التاريخ

مدريد - حاول النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو التوسط للشاب البرتغالي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي اقتحم الملعب أثناء مباراة تحضيرية لريال مدريد في ولاية ميامي الأمريكية.

ويواجه الشاب عقوبة الترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلك الحادثة التي قام فيها الشاب باحتضان النجم البرتغالي.

وأُلقي القبض على الشاب بعد حديث مقتضب مع رونالدو وسجن لمدة يومين وحكم عليه قبل عدة أسابيع بالترحيل من البلاد ما دفع المحامي إلى طلب استئناف للحكم والذي رفضته المحكمة في مدينة فلوريدا التابعة لولاية ميامي.

وقام رونالدو بعمل ربما لم يقم به أي لاعب في التاريخ وحاول مساعدة الشاب بإرسال رسالة إلى المحكمة العليا في فلوريدا، حيث قال في الرسالة:

"اسمي كرستيانو رونالدو، ألعب كرة القدم في صفوف فريق ريال مدريد الاسباني. كنت في فلوريدا في ملعب شمس الحياة لخوض مباراة ودية قام خلالها شاب اسمه رونالد جوكا باقتحام الملعب، حضنني ومن ثم تحدث معي قليلاً قبل أن يتم القبض عليه لكنه لم يقم بأي فعل عدواني وكان مسالماً جداً حتى أنه لم يقاوم رجال الأمن للخروج من الملعب".

وأضاف: "أدرك تماماً أهمية الأمن في الملاعب، لكن هذا الشاب ما زال في الـ20 عاماً من عمره وعاش حياته كلها من دون أب ونشأ على يد أم وحيدة عزباء وهو مهاجر إلى أمريكا ويدرس حالياً في جامعة فلوريدا".

وقال أيضاُ: "بحسب علمي فإن الشاب يواجه عقوبة الطرد من الجامعة والترحيل من البلاد وقد تم رفض طلب الاستئناف، أنا قلق جداً لأجله ولا أريده أن يواجه أي عقوبة بسبب عمل بريء قام به حتى وإن كان مخالفاً للقانون".

وتابع رونالدو: "هذا الشاب ينتظره مستقبل مشرق وأكره أن يفسد هذا العمل الذي بكل تأكيد تعلم منه درساً مستقبل شاب في مقتبل العمر، أنا أدرك تماماً أهمية الأمن لكنني أطلب وكلي رجاء أن تعفو عن الشاب وتسقطوا هذين الحكمين، من كل قلبي أتمنى أن يكمل هذا الشاب دراسته ومستقبله المشرق".

وختم قوله: "أشكر لكم جهودكم وحفاظكم على الأمن، لا تترددوا بالاتصال بي في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات وسأكون سعيداً بالرد عليكم. مع فائق احترامي كرستيانو رونالدو".