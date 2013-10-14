الأرجنتين تواجه اوروغواي دون اغويرو ودي ماريا

بوينس ايرس- يغيب انخيل دي ماريا وسيرغيو اغويرو عن آخر مباراة للأرجنتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 أمام اوروغواي،الثلاثاء، مع استعداد الأرجنتين التي حجزت مكانها بالفعل في النهائيات للدفع بالمزيد من اللاعبين الاحتياطيين.

ولعبت الأرجنتين دون عدد من اللاعبين الأساسيين وهم ليونيل ميسي وغونزالو هيجوين وخافيير ماسكيرانو وفرناندو جاجو بسبب الإصابة عندما فازت على بيرو 3-1، الجمعة، حين كان دي ماريا قائدا للفريق في ظل غياب ميسي.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بموقعه على الإنترنت: "قرر الطاقم التدريبي، الإثنين، عدم مشاركة فابريسيو كولوتشيني بسبب إصابة في العضلات ورودريغو برانا بسبب إرهاق عضلي وانخيل دي ماريا وسيرغيو اغويرو ولن يسافروا إلى اوروغواي".

وضمنت الأرجنتين بقيادة المدرب اليخاندرو سابيا منذ أيلول/ سبتمبر التأهل بالفعل لنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل بتصدر مجموعة أمريكا الجنوبية، الجمعة.

واستفاد المهاجمان ايزيكيل لافيتسي ورودريغو بالاسيو بشدة من الفرصة النادرة للبدء ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين وسجلا هدفين وهدف على الترتيب أمام بيرو.

وتبدو اوروغواي مستسلمة لفرصة التأهل عبر جولة فاصلة من أجل الوصول للنهائيات للمرة الثانية على التوالي حيث أنها تحتاج إلى فوز كبير على الأرجنتين مع فوز تشيلسي أو الاكوادو - اللذين يتقدمان بفارق ثلاث نقاط عنها - في المباراة التي ستقام بينهما في سانتياغو.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم مباشرة.

وحجزت الأرجنتين وكولومبيا مكانهما ومن المرجح انضمام تشيلي والأكوادور إليهما بينما سيلتقي المنتخب صاحب المركز الخامس مع الأردن في جولة فاصلة من مباراتين الشهر المقبل.