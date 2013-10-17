بوما تنهي رعاية منتخب جنوب أفريقيا بعد ادعاءات بالتلاعب

جنوب أفريقيا - قالت شركة بوما الالمانية لصناعة الملابس والأدوات الرياضية الخميس أنها أنهت عقد رعايتها لمنتخب جنوب افريقيا لكرة القدم بعد أقل من عامين بسبب ادعاءات بالتلاعب في نتائج المباريات.

وتعرضت كرة القدم في جنوب أفريقيا لضربة جديدة بعدما أخفق البلد المستضيف لكأس العالم 2010 في التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقم في البرازيل في العام القادم.

وادعى تقرير للاتحاد الدولي "الفيفا" في العام الماضي وجود تلاعب في نتائج مباريات جنوب أفريقيا قبل استضافة كأس العالم أمام تايلاند وبلغاريا وكولومبيا وجواتيمالا.

ووجهت شركة بوما التي خلفت اديداس في رعاية منتخب جنوب أفريقيا في 2012 انتقادات للاتحاد المحلي بسبب طريقة تعامله مع ادعاءات التلاعب.

وقالت بوما في بيان "بعد ادعاءات التلاعب في نتائج المباريات ضد اتحاد جنوب افريقيا والردود غير المناسبة من جانب الاتحاد قررت بوما انهاء التعاقد على أن يسري ذلك بشكل فوري."

وترعى بوما عددا من المنتخبات الافريقية منها ساحل العاج وغانا والكاميرون.