مارادونا ينصّب نفسه أحسن لاعب في القرن الماضي

لندن – (خاص) من نورالدين ميفراني

وجّه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الانتقادات مرة أخرى لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر على خلفية منح الإتحاد الدولي للقب لاعب القرن للبرازيلي بيليه بشكل رسمي ومنحه هو نفس اللقب حسب تصويت الجماهير.

وقال مارادونا: "في 2000 فزت بلقب لاعب القرن حسب تصويت جماهير الكرة في العالم وعلى موقع الإتحاد الدولي و بيليه حل ثانياً".

بيليه

وأضاف النجم الأسطورة: "حل بيليه ثانياً حتى في بلده في استفتاء أحسن رياضي في القرن وكان الأول هو أريتور سينا متسابق الفورمولا وان".

وحاول الإتحاد الدولي لكرة القدم حسم الصراع بين النجمين عبر منح مارادونا لقب لاعب القرن المتوج جماهيرياً وبيليه لاعب القرن المتوّج من طرف لجنة مختصة، لكن ذلك لم يعجب النجم المشاغب مارادونا الذي اتهم الإتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه بالفساد وقتل كرة القدم.

مهارات مارادونا