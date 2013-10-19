بايرن ميونخ يهزم ماينز في الدوري الألماني

برلين - صنع البديل ماريو غوتزه هدفين بعد مشاركته في الشوط الثاني ليقود بايرن ميونيخ المدافع عن اللقب لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على ماينز في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ماينز الفريق الزائر بهدف سجله شون باركر في الدقيقة 44.

لكن غوتزه لاعب وسط منتخب المانيا المنتقل إلى بايرن قبل انطلاق الموسم من بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة شارك بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني وصنع هدف التعادل لآرين روبن في الدقيقة 50.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط قبل أن يستفيد ماريو مانزوكيتش من تمريرة من غوتزه ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وسجل مولر الهدف الرابع في الدقيقة 82 من ركلة جزاء احتسبت بعدما تلقى باستيان شفاينشتايجر دفعة داخل منطقة الجزاء.

واستعاد بايرن صدارة الدوري الألماني بعدما أصبح رصيده 23 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطة واحدة على بروسيا دورتموند الذي فاز 1-0 على هانوفر وكذلك باير ليفركوزن الذي صعد مؤقتا للقمة بعدما استفاد من احتساب هدف من كرة لم تدخل المرمى ليحقق فوزاً مثيراً للجدل 2-1 على هوفنهايم.

وجاء هدف دورتموند الذي يتفوق بفارق الأهداف على ليفركوزن عن طريق ماركو ريوس من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

وحقق شالكة المشارك بدوري أبطال أوروبا مع ثلاثي الصدارة فوزاً صعباً على مضيفه اينتراخت براونشفيغ 3-2، وتعادل فرانكفورت مع ضيفه نورمبيرغ 1-1، وفيردر بريمن مع فرايبورغ 0-0.