رونالدو وغاريث بيل يقودان ريال مدريد للفوز في الليغا

مدريد - استفاد ريال مدريد من هدفين في بداية ونهاية الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه ملقة في دوري الدرجة الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز انخيل دي ماريا الهدف الأول بتسديدة خادعة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بينما أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد عرقلة البديل غاريث بيل أغلى لاعب في العالم بعدما توغل بسرعته داخل منطقة الجزاء.

وكان بوسع ريال الفوز بعدد اكبر من الأهداف لولا التألق الاستثنائي لحارس ملقة ويلي كاباييرو الذي لم يكن من الممكن أن يلومه أحد لو دخل مرماه خمسة أو ستة أهداف على الأقل حتى أنه تلقى تحية من مشجعي ريال.

وأصبح رصيد ريال بعد هذا الفوز 22 نقطة من تسع مباريات وعزز موقعه في المركز الثالث متخلفاً بفارق نقطتين عن برشلونة المدافع عن اللقب واتليتيكو مدريد.

ويأتي الفوز بمثابة دفعة معنوية جيدة لريال مدريد الذي يدربه الايطالي كارلو انشيلوتي قبل مباراته المقبلة أمام جوفنتوس الايطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.