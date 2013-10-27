الفوز التاسع لروما وخسارة ميلان في الكالتشيو

سدد لاعب الوسط الأمريكي مايكل برادلي كرة قوية قبل تسع دقائق من النهاية ليقود روما بعشرة لاعبين للفوز 1-0 على اودينيزي ومواصلة مسيرته المثالية بتسعة انتصارات متتالية في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبقي روما الذي يدربه رودي جارسيا والذي لعب في غياب الثنائي الهجومي المصاب فرانشيسكو توتي وجيرفينيو وطرد منه الظهير الأيمن مايكون لحصوله على إنذارين في الدقيقة 66 في صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بفارق خمس نقاط عن نابولي الثاني ولديه 22 نقطة وهو نفس رصيد يوفنتوس.

وسجل نابولي هدفين من ركلتي جزء نفذهما الأرجنتيني جونزالو هيجوين ليفوز 2-0 على تورينو الذي طرد لاعبه ميجين باشا إثر تدخل عنيف ضد جورانف بانديف قبل أربع دقائق من النهاية في حين سجل ارتورو فيدال هدفاً من ركلة جزاء، وأضاف كارلوس تيفيز هدفاً آخر ليفوز يوفنتوس على جنوة 2-0.

وبهدف برادلي الذي جاء إثر تمريرة مثالية من كيفن شتروتمان، عادل روما الرقم القياسي لحامل اللقب يوفنتوس والذي بدأ موسم 2005-2006 بتسعة انتصارات متتالية.

ونال نابولي ركلة الجزاء الأولى بعد سقوط دريس مارتنز إثر التحام سهل مع نيكولا بيلومو بينما تسببت لمسة يد واضحة من كميل جليك في احتساب ركلة الجزاء الثانية لنابولي.

وأشار الحكم اندريا دي ماركو في البداية باستمرار اللعب، رافضاً دعاوى أصحاب الأرض باحتساب ركلة جزاء لكنه سرعان ما أوقف المباراة، واحتسب ركلة الجزاء مثيراً غضب جيامبييرو فانتورا مدرب تورينو.

وضاعف باشا مشكلة الفريق الزائر قبل أربع دقائق من النهاية بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة إثر جذب جوران بانديف من الخلف وهو منفرد بالمرمى.

لكن لم يكن هناك كثير من الجدل في طريقة انتصار يوفنتوس الذي تقدم من ركلة الجزاء التي نفذها فيدال بعد تعرض كوادوه اسامواه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ثم مرر اسامواه الكرة إلى تيفيز فراوغ واتجه لداخل الملعب وسدد الكرة في المرمى بالقدم اليسرى.

وبقي ميلانو في المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعدما سجل ماركو بارولو هدفاً من ركلة حرة في الثواني الأخيرة ليقود بارما للفوز على آسي ميلان 3-2.

وسجل اليساندرو ماتري الذي شارك بدلا من ماريو بالوتيلي في الدقيقة 52 وماتياس سيلفستر هدفين تعادل بهما ميلانو بعد تقدم بارما عن طريق بارولو ولاعب وسط ميلانو السابق انطونيو كاسانو.

وتغلب فيورنتينا على كييفو 2-1 ليتقدم للمركز الخامس في حين تغلب بولونيا على ليفورنو 1-0 وتعادل ساسولو بدون أهداف مع كاتانيا.