مفاجأة.. دورتموند يتخلص من هدافه بـ7 ملايين فقط

دورتموند يرغب في بيع ليفاندوفسكي (25 عاماً) في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/كانون الثاني لمنعه من الانضمام لمنافسه بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر في الصيف عندما ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل.

وكانت الدولي البولندي قد سجل هدف فوز دورتموند على أرسنال في الجولة الثالثة من دوري المجوعات بدوري أبطال أوروبا في المباراة التي انتهت بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف.

دورتموند، وفي الوقت نفسه، يرى أن البوسني إدين دزيكو بديلاً مناسباً للنجم البولندي، في حال حدوث صفقة تبادل مع مانشستر سيتي.

من جانبه حرص مانشستر يونايتد على مغازلة ليفاندوفيسكي حينما كان السير أليكس فيرغسون في موضع المسؤولية، ولكن خليفته ديفيد مويس لديه روبن فان بيرسي ووين روني وهما خياراه الأول، لكن مستقبل روني مازال غامضاً في حال استمرار عدم توقيعه على عقد جديد.

ويعتبر أرسنال أيضاً من الأندية التي تسعى خلف ليفاندوفيسكي، وينتظر أرسين فينغر معرفة سعر المهاجم الفارع الطويل.

لكن يبقى التهديد الوحيد على أندية البريميرليغ هو ريال مدريد الذي ربما يكون وسيلة لبايرن ميونيخ فيما بعد للانتقال اللاعب له، أي أنه يلعب للنادي الملكي ثم ينتقل للنادي البافاري.

الجدير بالذكر أن دورتموند قد حدد مبلغ سبعة ملايين جنيه استرليني للاستغناء عن هدافه الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى لا يذهب مجاناً للنادي البافاري.