عشرة مدربين يتنافسون على لقب مدرب العام

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء 10 مدربين سيتنافسون على لقب أفضل مدرب لسنة 2013، ومن بينهم حامل لقب الموسم الماضي الإسباني فيسانتي ديل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني.

ويبقى أبرز المرشحين للقب الألماني يوب هانكس المدرب السابق لفريق بايرن ميونيخ والذي قاده لثلاثية تاريخية دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وترك مكانه في الفريق الألماني للإسباني بيب غوارديولا الذي لا يتواجد بين العشرة وهو حامل اللقب لسنة 2011.

وينافس الألماني بشكل قوي الإسباني رافائيل بنتيز الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي ويقود فريق نابولي هذا الموسم بنجاح.

وتضم لائحة المرشحين مدربا ريال مدريد السابق البرتغالي جوزي مورينيو المنتقل لتشيلسي والحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي القادم من فريق باري سان جيرمان.

ويعتبر البرتغالي جوزي مورينيو والإسباني بيب غوارديولا الوحيدان اللذان تواجدا في اللائحة النهائية في السنوات الثلاث الماضية، وفي حال اختيار البرتغالي ضمن الثلاثي القادم سيفك الشراكة مع الإسباني.

وكما ضمت اللائحة السير أليكس فيرغيسون المعتزل من تدريب فريق مانشستر يونايتد بعد 26 سنة من العمل، وهي:

• الألماني يوب هاينكس (بايرن ميونيخ سابقاً)

• الإسباني رفائيل بنتيز (تشيلسي / نابولي)

• الإسباني فيسانتي ديل بوسكي (المنتخب الإسباني)

• البرتغالي جوزي مورينيو (ريال مدريد / تشيلسي)

• الإيطالي كارلو أنشيلوتي (باري سان جرمان / ريال مدريد)

• الإيطالي أنطونيو كونتي (يوفنتوس)

• الأسكتلندي أليكس فيرغيسون (مانشستر يونايتد)

• الفرنسي أرسين فنغير (أرسنال)

• الألماني يورغان كلوب (بروسيا دورتموند)

• الببرازيلي لويس فليبي سكولاري (المنتخب البرازيلي).