بلاتر ينوي إلغاء مقابلات الملحق لبلوغ المونديال

أكد السويسري جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن مقابلات الملحق الفاصلة من مقابلتين لبلوغ نهائيات كأس العالم دراما قاسية على الفريق الخاسر، ويجب إلغاءها، والتفكير في نظام بديل يؤمن التأهل مباشرة بعد لعب عدة مقابلات.

وقال بلاتر في تصريح لموقع الفيفا: "مقابلات الملحق سبب للضغط والدراما والأحاسيس المتفرقة، لأن الفرق ستقصى بعد خوض لقاءين فقط، وأعتقد أنها جيدة فقط للتلفزة والمتعة، ولكن يجب البحث عن حل يعطي في آخر التصفيات أمام المتأهل أو المقصي".

وأضاف بلاتير: "في لقاءات الملحق الحالية ينتج الكثير من الفرح للبعض، لكن بالنسبة للفرق التي ستقصى يكون الأمر قاسياً و صعب تقبله".

وتجرى في هذا الشهر 6 لقاءات ملحق تؤهل 6 فرق للنهائيات حيث تتواجه 8 منتخبات من أوروبا من أجل 4 مقاعد، وتواجه المكسيك نيوزيلندا والأردن الأوروغواي من أجل المقعدين الأخيرين.

وقد تكون مقابلات الملحق الحالية الأخيرة في تصفيات كأس العالم حيث يفكر بلاتر في إقناع اللجنة التنفيذية للفيفا بنظام بديل يلغي لقاءات الملحق نهائياً.