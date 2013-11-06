فريق برازيلي يستعمل صور غيفارا لزيادة شعبيته

لا زال المناضل الأرجنتيني الأصل والعالمي الجنسية تشي غيفار، الثوري الذي ساهم مع فيديل كاسترو في نجاح الثورة الكوبية وقاد عدة حركات ثورية في أميركا الجنوبية قبل أن يسقط قتيلا في غاباتها، يحظى بعشق الشعوب في تلك المنطقة حيث استغل فريق برازيلي صورته وطبعها على قمصانه لزيادة شعبيته.

وقام فريق مادويريرا باستغلال الذكرى 50 لزيارته لكوبا في جولة كبيرة وطبع على قمصانه صورة لتشي غيفارا كما طبع على قميص الحارس العلم الكوبي، وكانت النتيجة أن المصنع لم يستطع أن يلبي الطلب حسب تصريح لرئيس النادي البرازيلي.

وكان الفريق يبيع في الغالب 10 قمصان فقط ليرتفع العدد لثلاثة آلاف بعد ذلك، وهو ما جعل رئيس النادي إلياس دوبا يفكر فعلا في أن يلعب فريقه بالقمصان الجديدة في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي.

ويفتخر النادي الذي يقع شمال ري ودي جانيرو بكونه الفريق البرازيلي الذي قام بأكبر جولة خارج البلاد في خمسينات وستينات القرن الماضي في الوقت الذي كانت فيه الفرق البرازيلية تلعب عدة مقابلات خارج البلاد لجني الأموال.

وزار الفريق كوبا حيث التقى بغيفارا الذي زار الفريق في الفندق وحضر اللقاء الأخير في الجولة التي امتدت 144 يوما ولم يتعرض فيها الفريق لأية هزيمة في 1963.

ويأمل الفريق البرازيلي في العودة لكوبا السنة القادمة وتحدث فعلا مع السلطات الكوبية لأخذ الموافقة على الرحلة.