إبراهيموفيتش أحسن لاعب سويدي للمرة الثامنة في تاريخه

إبراهيموفيتش أحسن لاعب سويدي للمرة...

السويد تنتظر من زلاتان إبراهيموفيتش أن يقودها نحو نهائيات كأس العالم بالبرازيل خلال المواجهة المرتقبة أمام البرتغال في مقابلة سد تجري ذهابا و إيابا أمام منتخب يضم بين صفوفه النجم كريستيانو رونالدو .

المصدر: إرم - (خاص) منمن نورالدين ميفراني

توج زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق باري سان جرمان الفرنسي أحسن لاعب في السويد للمرة الثامنة في تاريخه خلال الحفل السنوي الذي ينظم لتكريم أبطال كرة القدم في السويد .

و عبر اللاعب عن سعادته بالتتويج الثامن و قدم الشكر لكل من صوت لصالحه معتبرا أن اللعب يرجع لزملائه و فريقه اللذان يقدمان له الدعم في الملعب و خارجه .

و تنتظر السويد من نجمها و عميد المنتخب أن يقودها نحو نهائيات كأس العالم بالبرازيل خلال المواجهة المرتقبة أمام البرتغال في مقابلة سد تجرى ذهابا و إيابا أمام منتخب يضم بين صفوفه النجم كريستيانو رونالدو .

و اختير زلاتان إبراهيموفيتش ضمن لائحة 23 لاعب المتنافسين على الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم سنة 2013 ، كما اختير أحد أهدافه للمنافسة على جائزة بوسكاش لأحسن هدف في العام .

و قررت إدارة البريد في السويد إصدار طوابع بريدية تحمل صورته في السنة القادم تكريما لما قدمه اللاعب المثير للجذل لكرة القدم السويدية و العالمية .

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