لاعب يتعرض للابتزاز كي يتلاعب بنتائج المقابلات

وضع النمساوي دومنيك تابوغا "29 سنة" مدافع نادي غروديغ الذي يلعب في الدرجة الأولى النمساوي شكوى لدى الوكيل العام لسالسبورغ ضد مافيا التلاعب في نتائج المقابلات التي تبتزه لتنفيذ رغباتها بعد تورطه في تلاعب بالنتائج.

وقال كريستيان هاس المدير الرياضي للنادي المصدوم بالخبر: "جاء كل شيء غير متوقع فقد قال لنا أنه يريد أن يتحدث، وحين عرفنا كانت الصدمة للجميع."

وأضاف: "تابوغا أراد أن يتحدث وفي الأخير كانت هناك ابتزاز من طرف مافيا التلاعب في النتائج بعد لقاء جرى التلاعب في نتيجته."

وأكد الوكيل العام لمدينة سالسبورغ الذي يحقق في القضية أن هناك ثلاثة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم من بينهم لاعب سابق في فريق في الدرجة الأولى.

وتهدد قضية التلاعب بنتائج المقابلات كرة القدم الأوروبية حيث تضرب عدة دول أبرزها إيطاليا وتركيا وحتى إسبانيا ظهرت شكوك بشأن عدة لقاءات، ويعاقب الإتحاد الأوروبي الأندية الأوروبية المتورطة بحرمانها من اللعب في البطولات القارية.