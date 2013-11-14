رونالدو يلجأ لخدعة جديدة استعداداً لمواجهة إبراهيموفيتش

لجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لسياسة جديدة في سبيل الاستعداد لمواجهة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال كأس العالم العام القادم في البرازيل.

وسيكون رونالدو نجم ريال مدريد لائقاً لمباراة الجمعة في لشبونة بعدما اتبع سياسة جديدة في الاستعداد تتعلق بالراحة، إذ غاب النجم البرتغالي عن تدريب منتخب بلاده الأخير يوم الثلاثاء بهدف الراحة والاسترخاء من أجل موقعة الجمعة.

وكانت هناك مخاوف بشأن غيابه عن مباراة الذهاب التي ستقام في البرتغال أمام السويد في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال البرازيل، وقد اكتفى بمشاهدة تدريب الثلاثاء من خارج الملعب.

وصرح مصدر مقرب من معسكر المنتخب البرتغالي بأن النجم البالغ من العمر 28 عاماً سوف يبدأ المباراة أمام السويد ولن يكون هناك أي مشكلة في ذلك.

وقال المصدر: "غيابه عن التدريب كان مجرد إجراء احترازي بعد إصابة خفيفة تعرض لها مع فريقه ريال مدريد قبل أن يحضر لمعسكر المنتخب".

وأضاف المصدر: "المنتخب يكثف من استعداداته لهذه المباراة وسيكون رونالدو قائدا للفريق خلال المباراة التي ستجمعنا بالسويد".

ويعيش رونالدو حالياً فترة مذهلة في مسيرته، إذ سجل 27 هدفاً في 19 مباراة خاضها هذا الموسم في كل البطولات سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وتعتبر آمال البرتغال في التأهل لمونديال البرازيل معلقة على كتفيه.