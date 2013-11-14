فيديو..الأوروغواي: رغم النتيجة مع الأردن لم نلعب جيداً

أكد أوسكار تافاريز مدرب منتخب الأوروغواي أنه غير راض عن مستوى فريقه رغم الفوز بخمسة أهداف لصفر على منتخب الأردن بقلب العاصمة عمان في ذهاب الملحق الأسيوي الأمريكي الجنوبي المؤهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 .

وقال تافاريز بعد اللقاء :"يمكن أن تفوز بعدة طرق و لكننا لم نلعب جيدا رغم كوننا كنا واقعيين و حاسمين أمام المرمى، في العادة نحن من نقود اللقاء، تأهلنا حسم لكننا احتراماً لجماهيرنا التي اشترت كل التذاكر في 7 ساعات للقاء الإياب، سنلعب المقابلة الثانية بجدية و نحاول تحقيق الفوز أيضاً بالنتيجة و الأداء ."

و أعتبر تافاريز أن تصفيات أمريكا الجنوبية صعبة عكس ما يعتقد البعض و قال :" أريد أن أذكر الجميع أن تصفيات أمريكا الجنوبية صعبة و احتلال الصف الخامس ليس بالأمر السهل و يكفي أن تنظروا لنتائج المنتخبات الأمريكية الجنوبية في النهائيات فأحيانا من احتل الصف الخامس يكون أحسن ممن أحتل الصف الثاني أو تصدر التصفيات ."

و كانت الأوروغواي قد احتلت الصف الرابع في مونديال جنوب إفريقيا 2010 بعد مشوار ناجح، رغم كونها مرت أيضا من الملحق أمام كوستاريكا من أمريكا الشمالية .