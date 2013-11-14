الجميع يستفز رونالدو حتى إبراهيموفيتش

أشار نجم باريس سان جيرمان السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش أن كأس العالم في البرازيل في عام 2014، سيفقده أكثر من رونالدو في حال تأهل المنتخب البرتغالي إلى البطولة.

وسيلتقي منتخبا البرتغال والسويد في الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم 2014 والذي سيقام في البرازيل، وبنظام الذهاب والإياب.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحاتخه لصحيفة الديلي ميل البريطانية: "إذا تأهلنا إلى كأس العالم سأستطيع التسجيل بكل تأكيد، وهو الأمر الذي يعشقه الجماهير، لكن رونالدو لا أعتقد".

وأضاف: "أرى أنه من الظلم على كأس العالم أن يغيب عنه لاعبون كبار أمثالي وأمثال رونالدو وميسي وروني وتشافي ونيمار، من الصعب أي يغيب أي من هؤلاء ولكن القرعة قررت أن يخرج رونالدو أو أخرج أنا".