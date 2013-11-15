وثائق مسربة تكشف استبعاد نجم من الفوز بالكرة الذهبية

حصلت "إرم" على مستندات مسربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيف" عن الكيفية التي يتم بها اختيار المرشحين للفوز والفائز بالكرة الذهبية.

وتبين الوثائق الشروط والأحكام الموضوعة لاختيار المرشحين للفوز، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم:

1. تصرف اللاعب داخل وخارج الملعب.

2. أهمية الفريق والمنتخب الذي يلعب في صفوفه اللاعب.

3. أداء اللاعب خلال العام بشكل عام ومعدل تقييمه.

4. عدد الأهداف التي سجلها اللاعب للمهاجمين.

5. يتم التصويت عن طريق ملء استبيان واختيار اللاعب وتقديمه من خلال الأونلاين.

6. المصوتون وقيمة تصويتهم: 33٪ لقادة المنتخبات ومدربيهم – 33٪ للصحفيين والإعلام – 33٪ للجنة مكونة من 23 شخض مختارة من الفيفا.

7. يجب الاطلاع على معلومات يمنحها الفيفا لجميع المصوتين.

8. لا يتم احتساب إنجازات الفريق وبطولاته كمعيار للفوز بالجائزة.

وأهم الأشخاص المختارين من الفيفا للتصويت:

1. بيليه

2. بكنباور

3. كارل هاينز رومينيغيه

4. فلورينتينو بيريز

5. جورج ويا

6. البرتيني

وأكد لنا المصدر أن ريبيري قد لا يدخل قائمة المرشحين الخمس في المرحلة الأخيرة، لأن بطولات بايرن ميونخ لا تشكل أهمية، بل أداء اللاعب وأهدافه في المباريات المهمة ما قد يضع روبن كمرشح أكبر من النجم الفرنسي.

إهانة بلاتر لرونالدو وقوله بأن ميسي شخص رائع، لم تكن من باب الدعابة بل عمل مقصود ومحسوب لأن شخصية وتصرف اللاعب خارج وداخل الملعب تلعب دوراً كبيراً في عملية التأثير على الأصوات.