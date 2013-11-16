نيجيريا أول منتخب إفريقي يبلغ المونديال

بلغ المنتخب النيجيري نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، كأول منتخب إفريقي يحجز مكانه في النهائيات بعد تجاوزه لمنتخب إثيوبيا بهدفين سجلهما فيكتور موسيس من ضربة جزاء في الدقيقة 20 وفيكتور نسوفو في الدقيقة 82 من لقاء الإياب .

وكان لقاء الذهاب قد انتهى لفائدة منتخب نيجيريا أيضا بهدفين لهدف .

وتأهل المنتخب النيجيري للمرة الخامسة في تاريخه للنهائيات بعد سنوات 1994 و1998 و2002 و2010 ، علما أنه بلغ دور الستة عشر في مونديال أمريكا ومونديال فرنسا وخرج من دور المجموعات خلال مونديال كوريا الجنوبية واليابان وجنوب إفريقيا .

ويقود المنتخب النيجيري نجمه السابق ستيفان كيشي الذي أعاد المنتخب للقمة الإفريقية وتمكن من الفوز بلقب بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، كما فاز المنتخب النيجيري لتحث 17 سنة مؤخرا ببطولة العالم في هذه الفئة للمرة الرابعة في تاريخه مما يؤكد أن كرة القدم النيجيرية تى من الأقوى في إفريقيا .