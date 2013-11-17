الكوت ديفوار تبلغ المونديال على حساب السنغال

أشاد مدرب المنتخب البرازيلي، لويز فيليبي سكولاري بقرار نجمه نيمار الرحيل عن سانتوس والانتقال لبرشلونة الإسباني.

وقال سكولاري في تصريحات قبل مواجهة هندوراس وديا : "كان قراره بالرحيل عن البرازيل نحو إسبانيا صائبا".

و انتقل نيمار لبرشلونة في بداية هذا الموسم بمبلغ قارب 57 مليون يورو و بدأ بشكل تدريجي يتأقلم مع الأجواء الإسبانية و يتألق رفقة الفريق الكتلاني .

و أعتبر سكولاري النجم البرازيلي من أفضل اللاعبين في العالم وقال :" "هناك يتم اعتباره واحدا من أفضل لاعبي العالم، وهو الأمر الذي كنا نعرفه حينما كان يلعب في سانتوس"

وأضاف "لديه أسلوب مختلف في اللعب وهو يتعلم من اللاعبين في الخارج، لقد تغير في نواحي كثيرة ستفيد البرازيل في المونديال".

و رغم الإشادة بنجمه نيمار رفض سكولاري التأكيد على أنه النجم الأوحد للمنتخب البرازيلي و أعتبره لاعبا فقط ضمن مجموعة من النجوم و لا يعتمد المنتخب عليه كليا وقال "الأمر لا يسير بهذه الطريقة، إنه نجم عالمي كبير دون شك وواحد من أفضل اللاعبين، ولكن لدينا عدد آخر من اللاعبين المهمين، إذا لم يكن قادرا على اللعب، سيقوم آخر بالدور المطلوب منه على أفضل وجه"..

و يعتقد الكثير من نجوم المنتخب البرازيلي السابقين كالظاهرة رونالدو و روماريو وحتى بيليه أن نيمار هو اللاعب الوحيد القادر على قيادة المنتخب البرازيلي للفوز بلقب كأس العالم 2014 و التي يحتضنها البرازيل ، و ظهرت قدرته على القيادة خلال كأس القارات الماضية و التي توج بلقبها المنتخب البرازيلي و اختير نيمار نجما لها .