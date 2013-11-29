إنكلترا: اعتقالات بتهمة التلاعب في نتائج اللقاءات

أعلنت السلطات البريطانية أنها اعتقلت ليلة الخميس شخصين يشتبه في علاقتهما بعصابة تتلاعب في المقابلات لفائدة شركات للمراهنات في سنغافورة، حاولا استدراج لاعبين للتلاعب في نتائج مقابلات في الفترة ما بين 1 و26 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي.

وقالت صحيفة "دايلي تيلغراف" إن الأحداث وقعت في مانشستر و مدن أخرى حيث اتصل الشخصان بعدد من اللاعبين ووكلاء اللاعبين من أجل إقناعهم بالتلاعب في نتائج اللقاءات في كل الأقسام الإنجليزية.

وسوف تشمل التحقيقات أيضا ثلاثة لاعبين من أقسام الهواة ووكيل لاعبين كان لاعبا محترفا في فريق بولتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه علم بالاعتقالات و سيتعاون مع السلطات لكشف الحقائق.