توماس مولر: كريستيانو رونالدو لاعب عادي جداً

أشار مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن حظوظ زميله فرانك ريبيري للفوز في جائزة الكرة الذهبية في عام 2013 أكبر من كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

ورد المهاجم الألماني بشكل مباشر على قلة أهداف فرانك ريبيري في عام 2013 مقارنة مع كريستيانو رونالدو، حيث أشار إلى أن الجناح الفرنسي يعمل بشكل دائم على مساعدة الفريق بجانب صناعة الفرص والأهداف حسب وصفه.

وقال توماس مولر: "فرانك ريبيري هو أفضل الأسماء في أوروبا خلال هذا العام، لقد فاز مع بايرن ميونيخ في كل شيء، ولهذا السبب فإن هناك لاعب من فريقنا يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية".

وأضاف فيما يتعلق بالأهداف القليلة التي سجلها فرانك ريبيري في عام 2013: "ريبيري لم يسجل العديد من الأهداف ضد خصومه، لأنه يضع جهوده من أجل خدمة الفريق، هو يصنع الفرص لزملاءه ويخلق الخطر أيضاً".

ووجه توماس مولر توجيه بعض الكلمات إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال: "سوف تذهب الكرة الذهبية إلى ميسي أو كريستيانو أو ريبيري، رونالدو لاعب استثنائي وعادي جداً وأنا لم أره أبداً وهو يقدم مباراة سيئة".