بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الأندية الأوروبية

يتصدر فريق بايرن ميونيخ ترتيب الفرق الأوروبية حصب تصنيف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 15.714 نقطة، متقدماً على ثنائي مدريد الريال الملكي الذي صعد للصف الثاني برصيد 15.028 نقطة، وهو نفس رصيد أتليتكو مدريد الذي تراجع للصف الثالث.

وتراجع آرسنال الإنجليزي للصف الرابع برصيد 14.071، بينما صعد قطبي مانشستر يونايتد للصف الخامس، وسيتي للمركز السادس، والثلاثي الإنجليزي بنفس الرصيد من النقاط.

وحافظ باريس سان جرمان على الصف السابع برصيد 14.033 نقطة، متقدماً على برشلونة الإسباني الذي تراجع بعد خسارته أمام أجاكس الهولندي للصف الثامن برصيد 13.028.

وحافظ الفريق الكتلوني بالمقابل على صدارة الترتيب العام لخمس مواسم الأخيرة برصيد 141.971 نقطة، متقدماً على بايرن ميونيخ الألماني الذي قلص الفارق على صعيد النقاط، وأصبح يهدد صدارة برشلونة حيث يملك 140.099 نقطة، وقد ينهي سيطرة برشلونة قريباً.

وظل ريال مدريد في الصف الثالث برصيد 136.971 نقطة، وتشيلسي رابعاً برصيد 124.664 نقطة، ومانشستر يونايتد خامساً برصيد 116.664 نقطة، وبنفيكا سادساً برصيد 108.493 نقطة، وآرسنال سابعاً برصيد 105.664، وفالنسيا ثامناً برصيد 98.971 نقطة.

وعلى صعيد الدول لم يحدث أي تغيير حيث لازالت إسبانيا في الصدارة متقدمة على إنجلترا والثنائي يملكان 7 مقاعد مباشرة في المسابقات القارية للأندية، فيما تحتل ألمانيا الصف الثالث بستة مقاعد مباشرة في المجموعات ومقعد عن طريق مقابلات التصفية.