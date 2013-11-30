صورة.. بلاتر يرفع قميصاً عليه صورة رونالدو

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

رئيس لاتحاد لاعب الكرة في البرتغال يحاول تهدئة التوتر بين كريستيانو رونالدو وجوزيف بلاتر.