إبراهيموفيتش: أسجل أهدافا بطريقة ألعاب الفيديو

عاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتصريحاته الغريبة وهذه المرة خص أهدافه بالتميز والإشادة واعتبرها أهداف تبقى خالدة لأنها تسجل بطريقة أقرب لألعاب الفيديو بل حتى من يلعب تلك الألعاب لا يستطيع تسجيل أهداف مثلها .

وقال زلاتان: "أسجل كثيرا من الأهداف من الصعب أن تسجل مثلها أو تقلد، لأنها أهداف تظل مميزة وتطبع أذهان المتفرجين، مع باريس سان جرمان سجلت أهدافا لن تراها كل أسبوع، ولكن صدقوني حين أسجل أهداف بهذه الطريقة أحسن بنفسي في وضعية جيدة ."

وأضاف المهاجم السويدي: "في العادة تسجل مثل هذه الأهداف في ألعاب الفيديو ويجب أن تقارن الإحساس الذي تشعر به ولكن أكون صريحا وشريفا، لا أعتقد أن بإمكانك أن تسجل أهداف شبيهة بالتي يسجلها زلاتان حتى في ألعاب الفيديو ."

ويستمر مهاجم باريس سان جرمان في وضع نفسه فوق الجميع، لكن من باب الإعتراف فقد سجل عدة أهداف بطريقة أكثر من رائعة لا تشاهد كل أسبوع .