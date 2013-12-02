بوفون يحافظ على شباكه نظيفة للمقابلة السادسة على التوالي

وصف جان لويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الايطالي الفوز الذي حققه ناديه في الوقت بدل الضائع على حساب ضيفه اودينيزي برأسيه الاسباني فيرناندو يورنتي بأنه فوز يساوي 6 نقاط.

وقال بوفون في تصريحات تلفزيونية لشبكة " سكاي سبورت ": "لقد كان فوزا هاما لنعزز موقعنا على القمة، هناك تعادلات تجعلك تشعر وكأنها هزيمة وهناك انتصارات تشعر معها بنشوة مزدوجة ولقاء اليوم كأن إحداها، أشعر أننا فزنا بست نقاط بعد هدف يورنتي ".

وعن تألقه في اللقاء قال بوفون: "طوال مسيرتي وأنا ألعب لفرق تنافس على الألقاب ولهذا في معظم المباريات لا أقوم بتصديات كثيرة ولكن بعضها يكون مؤثر للغاية على صعيد النتيجة وعلى كل حال علي أن أكون مستعد دائماً ".

واستمر الحارس في حديثه قائلاً:" لقد واجهنا فريق قوي، يملك مدرب رائع و لاعبين مميزين ، اودينيزي دائماً خصم عنيد والفوز عليه دائماً أمر شاق ولكنه مصدر للسعادة أيضا لكل الفريق والجماهير ".

وحافظ الحارس بوفون على نظافة مرماه للمقابلة السادسة على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي للحارس العملاق، و كان مهاجم فيورنتينا جيوسيبي روسي آخر لاعب سجل في مرماه في الدقيقة 81 من اللقاء الذي انتهى بالهزيمة الوحيدة للسيدة العجوز في الموسم بأربعة أهداف لهدفين، ليبلغ مجموع الدقائق الذي حافظ خلالها على مرماه 549 دقيقة .