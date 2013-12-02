تراباتوني: بالوتيلي يذكرني بـ"الحيوان"

شبه المدرب الإيطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني نجم ميلان والآزوري الأسمر ماريو بالوتيلي بإثارته للجدل بالمهاجم البرازيلي السابق إدموندو .

واشتهر إدموندو عندما كان يتدرب تحت قيادة تراباتوني في فيورنتينا في أواخر تسعينيات القرن الماضي بتصرفاته الغريبة، وقد اشتهر بلقب "الحيوان".

وقال تراباتوني لراديو "أنشيو" الإيطالي: "بالوتيلي يذكرني بإدموندو، لقد اعتدت أن اتحدث معه في الهاتف حتى الثانية صباحا في محاولة لفهم ما يعانيه من مشاكل، وكان يرد بكلمة واحدة نعم، نعم، لكنه فور نزوله الملعب يتغير كل شيء".

وأضاف تراباتوني: "إدموندو كان عنيداً، وفور نزوله الملعب كان يثير الجدل مع غابرييل باتيستوتا ومانويل روي كوستا".

وحذر تراباتوني المدير الفني الحالي لإيطاليا تشيزاري برانديلي من اختلال التوازن داخل صفوف الفريق قائلاً: "برانديلي مدرب جيد، ولكن عليه أن يكون على بينة من خطر إخلال التوازن داخل الفريق".

وأضاف المدير الفني السابق لايرلندا الشمالية: "أعتقد أن بالوتيلي أحد مفاتيح برانديلي في مونديال البرازيل، وإيطاليا مرشحة للفوز باللقب لأنها تملك كل الإمكانيات اللازمة للفوز، كما أن البرازيل مرشحة بالطبع".