فيديو.. حسناوات ينافسن نجوم العالم بأجمل الأهداف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة نهائية تضم أسماء عشرة لاعبين ولاعبات، مرشحين للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف على ملاعب كرة القدم، للعام الحالي 2013.

وتم اختيار الأسماء الواردة في القائمة النهائية من قبل لجنة من الخبراء وأعضاء لجنة كرة القدم بالفيفا، وجرى طرح الأسماء العشرة للتصويت من قبل الجمهور، حتى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبموجب ذلك التصويت سيتم اختيار اللاعبين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى الأصوات لدخول جولة ثانية من التصويت لتحديد الفائز بالجائزة، ويستمر التصويت حتى يوم حفل جائزة الفيفا الذهبية، في 13 يناير/ كانون الثاني القادم.