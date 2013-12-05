الظاهرة رونالدو: ميسي سيفوز بالكرة الذهبية الخامسة

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد البرازيلي رونالدو في تصريح لجريدة "ماركا" الإسبانية أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية للسنة الخامسة على التوالي رغم تعرضه للإصابة مؤخراً ورغم الترشيحات الكثيرة التي لا تصب في مصلحته.

و قال الظاهرة البرازيلي: "أعتقد أنّ ميسي يفوز أيضاً بالكرة الذهبية هذه السنة فمنذ 5 سنوات لعب عدد كبير من اللقاءات الرائعة، إنه ببساطة النجم الأكبر الأول في العالم حالياً".

وأضاف متحدثاً عن الإصابة التي تعرّض لها: "الإصابة؟ ليست خطيرة إنها تمنحه مرحلة من الراحة كي يشحن البطاريات من جديد".

وكان النجم البرازيلي الآخر رونالدينيو قد رشح بدوره ميسي للفوز بالكرة الذهبية مؤكداً أنه يتفوق على البرتغالي رونالدو.

ولعب البرازيلي رونالدو للغريمين برشلونة وريال مدريد لكنه يملك علاقات جيدة في النادي الملكي ويزور الفريق بشكل دائم عكس علاقته الفاترة ببرشلونة وهو ما يطرح السؤال حول ترشيحه لميسي على حساب رونالدو البرتغالي.