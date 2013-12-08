باير ليفركوزن يدفن أحلام بروسيا دورتموند

حسم باير ليفركوزن الصراع على وصافة الدوري الألماني بعد أن ألحق هزيمة جديدة بمضيفه بروسيا دورتموند بهدف دون رد في قمة الجولة الـ15 التي احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ووسع ليفركوزن الفارق مع دورتموند إلى ست نقاط، لينفرد ليفركوزن بالمركز الثاني خلف حامل اللقب وبطل أوروبا بايرن ميونخ، برصيد 37 نقطة مقابل 41 للبايرن.

وظفر ليفركوزن بمعقل خصمه الفيستفالي بالنقطة 37 ، مقابل 31 للفريق المهزوم وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الذي احتفظ بالمركز الثالث، وابتعد أكثر عن القمة بعد تلقي الهزيمة الرابعة.

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الياباني سونج هيونج مين، بعد استغلال مثالي لهجمة مرتدة سريعة فككت دفاع الفريق الأصفر بعد خطأ من المدافع مانويل فريدريتش، لاعب ليفركوزن السابق.

ولعب ليفركوزن منقوص العدد في الدقائق العشرة الأخيرة بعد طرد المدافع البوسني أمير سباهيتش، فيما نال اليوناني سقراطيس مدافع بروسيا بطاقة حمراء في الدقيقة الاخيرة.

قدم الضيوف أداءاً متميزاً وكادوا يضاعفون النتيجة في أكثر من مرة، خاصة في الشوط الأول، أما كتيبة يورغن كلوب فكانت بعيدة تماماً عن مستواها المعهود رغم المحاولات الهجومية في الشوط الثاني.