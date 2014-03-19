بايرن ميونخ يمدد تعاقده مع الهولندي روبن

برلين -أعلن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأربعاء أنه مدد تعاقده مع الجناح الهولندي آرين روبن لعامين إضافيين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2017.

وحقق روبن نجاحاً كبيراً في صفوف النادي البافاري منذ انضمامه إليه قادماً من ريال مدريد الإسباني في 2009.

وأحرز روبن "30 عاماً" هدف الفوز لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال روبن في بيان أصدره النادي: "هذا هو عامي الخامس مع بايرن وأمامي ثلاثة أعوام أخرى قادمة، أتطلع إلى الأعوام المقبلة وإلى الفوز بمزيد من الألقاب مع بايرن".

وكان بايرن فاز بثلاثية من الألقاب في الموسم الماضي هي دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال وهو الآن ينفرد بصدارة الدوري المحلي متفوقاً بفارق 23 نقطة على أقرب ملاحقيه بعد 25 جولة.

وأحرز روبن عشرة أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم إضافة إلى ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وقال كارل هينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن: "نحن في غاية السعادة لتمديد تعاقدنا مع آرين حتى 2017، فهو لاعب متميز وأثبت مدى أهميته لبايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي".

واضاف رومنيغه: "إنه لاعب مهم في الفريق وسيبقى كذلك طوال سنوات عديدة قادمة".