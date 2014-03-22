فيديو.. إبراهيموفيتش يتصرف بتواضع مع مشجع مهوس

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="/wp-content/uploads/2014/03/_32513.jpg" /> <meta itemprop="url" content="/wp-content/uploads/2014/03/_32513.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

بعدما قاد فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه لوريان بهدف نظيف، الجمعة، تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموقف طريف أثبت من خلاله بأنه ليس مغرورا كما يصفه الكثيرون.

فعقب المباراة التي جاءت في افتتاح مباريات الأسبوع 30 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ذهب أحد الشباب مسرعاً نحو زلاتان داخل الملعب من أجل الحصول على قميصه للذكرى، لكن الشاب سقط على الأرض بفعل سرعته.

فكان من زلاتان أن أسرع بخلع قميص وأهداه للشاب الذي هلل فرحاً وحضن النجم السويدي وقبله وشكره على هذه الهدية الثمينة.

وسجل تياجو موتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من الشوط الأول ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، بينما تجمد رصيد لوريان عند 36 نقطة في المركز 12 بترتيب البطولة.