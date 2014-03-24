أندية ألمانيا ترفض استخدام تكنولوجيا مراقبة خط المرمى

برلين - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الإثنين، رفض أندية الدرجتين الأولى والثانية الاستعانة بتكنولوجيا مراقبة خط المرمى.

وبدأ استخدام هذه التكنولوجيا بالفعل في بعض المسابقات الأخرى منها الدوري الإنجليزي الممتاز وطالب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا الاستعانة بها في الدوري المحلي.

وقال رينهارد راوبال رئيس الرابطة للصحفيين: "أستطيع الإعلان عن أن أندية الدرجتين الأولى والثانية اختارت العمل بدونها."

وأضاف أن نصف أندية الدرجة الأولى أيدت استخدام هذه التكنولوجيا لكن كان ينبغي موافقة ثلثي الأندية حتى يحدث التغيير.

وفي الدرجة الثانية لم توافق سوى ثلاثة أندية من أصل 18 نادياً على الاستعانة بتكنولوجيا مراقبة خط المرمى.

وقال راوبال: "هذه القضية خارج المناقشة في الوقت الحالي."

واحتسب هدف لشتيفان كيسلينج عندما فاز باير ليفركوزن على هوفنهايم في الدوري الألماني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم أن الكرة دخلت المرمى من ثقب في الشباك الجانبية في لقطة أثارت جدلاً كبيراً.