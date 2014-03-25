"شاكيرا" وابنها سيكونان في مدرجات المونديال لتشجيع "بيكيه"

نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية لقاء أجرته مع "شاكيرا" بمناسبة صدور ألبومها العاشر "،تحدثت فيه عن حياتها الخاصة ومشاريعها المستقبلية ، وكذا علاقتها ب "ريهانا".

وقالت النجمة الموجودة حاليا ببرشلونة أنها عائدة لتوها من كولومبيا بعد افتتاح المدرسة السادسة المخصصة للأطفال المعوزين ، وأنها تقتسم حياتها بين منزليها في "برشلونة" و "لوس انجلس" حيث سجلت الجزء الأكبر من ألبومها الجديد الذي تطلب منها سنتين ونصف.

وعبرت عن إعجابها ب "ريهانا "، وقالت أنها تشرفت كثيرا بقبولها مشاركتها الأغنية. خصوصا أن "بيكيه" منعها من تصوير مشاهد ساخنة مع الرجال . وأضافت أن "ريهانا " مثيرة ولطيفة واجتماعية ،مما جعل التعامل معها بسيطا جدا.

ووصفت النجمة سعادتها الكبيرة بوجود "بيكيه" و"ميلان" في حياتها ، فهي تشعر أنهما الحلقة التي كانت ناقصة في سلسلة حياتها كي تكتمل .

وأجابت ضاحكة عند سؤالها عن عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم ، أنها تتمنى اكبر عدد ممكن ، وقد يبلغ 11 لتكوين فريق لكرة القدم، لكن طبيعة عملهما (هي وبيكيه) تجعل الأمر معقدا.

وبخصوص صغيرها ، فهي لا تصطحبه عندما تغيب عن المنزل لأقل من أسبوع لأنه ما يزال صغيرا، إلا انه سيرافقها حتما إلى مونديال البرازيل لمساندة والده من المدرجات.