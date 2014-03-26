غوارديولا يهدي لقب البوندسليغا لأولي هونيس

أهدى بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني الذي فاز به الفريق قبل 7 جولات من نهاية الدوري، للرئيس السابق أولي هونيس الذي يقضي عقوبته في السجن، كما عبر مدرب المنتخب الألماني عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه الفريق البافاري في الموسم وبصمة مدربه الإسباني.

وقال غوارديولا بعد التتويج باللقب:"أنا سعيد للفوز للحفاظ على هذا اللقب وأهنأ لاعبي الفريق وأشكر الإدارة التي منحتني فرصة تحقيق ذلك، لم نلعب بشكل جيد دائماً لكن لاعبي فريقي عبروا عن شخصية قوية، في هذا المساء مثلاً كنا متحمسين في البداية وفي الشوط الثاني حاولنا الحفاظ على الكرة ونسينا الهجوم، وشخصياً أهدي هذا اللقب لأولي هونيس وهو شخص مهم للفريق."

وعبر مدرب المنتخب الألماني خواكيم لوف عن إعجابه ببصمة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على أداء بايرن ميونيخ.

وقال لوف: "يجب تهنئة كل مسؤولي الفريق وفي مقدمتهم المدرب بيب غوارديولا الذي وضع بصمته على أداء الفريق فيما يخص السيطرة على الكرة واللاعبين أصبحوا أكثر ثقة بالنفس، بالإضافة لكون المدرب يجد دائماً حلولاً ناجعة لفريق يملك قطع غيار جيدة في كل المراكز وهو الفارق الذي يفصل بايرن عن باقي منافسيه."

أولي هونيس