الاتحاد الأوروبي للقدم يخطط لإطلاق دوري للمنتخبات

يتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال مؤتمره السنوي في عاصمة كازاخستان، الخميس، عن تنظيم بطولة دوري جديدة للأمم على مستوى المنتخبات بداية من 2018 إلى جانب تشديد العقوبات على التلاعب بنتائج المباريات.

ويتوقع على نطاق واسع أن تصوت الدول الأعضاء في الاتحاد (54 دولة) بالموافقة على المقترحين، وقال جياني انفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن خطاب الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد في افتتاح المؤتمر سيكون بمثابة نقطة تحول للكرة الأوروبية.

ورغم عدم ظهور الكثير من التفاصيل فإنه يفترض أن تحل بطولة دوري الأمم الأوروبية بدرجة كبيرة محل المباريات الودية كما يتوقع أن تكون ثالث أهم بطولة بالنسبة للمنتخبات الأوروبية بعد كأس أوروبا وكأس العالم.

وقال انفانتينو إن تفاصيل هذه البطولة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الإقليمي.