إيراني مدرباً لمنتخب أمريكا لكرة القدم للسيدات

تولى مدير المنتخب الإيراني لكرة القدم اميد نمازي، قيادة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الخميس.

ونقلت عن اميد نمازي بعد تولي قيادة المنتخب الأمريكي للنساء "نحن سنواجه تحديات كبيرة ولكنني سعيد بهذا المنصب"، مشيراً إلى وجود فرصة لتطوير كرة القدم للنساء في أمريكا من أجل الوصول إلى كأس العام عام 2015. وأعرب عن أمله في تحقيق انتصارات وأداء جيد في مهمته.

وكان محمد مهدي نبي الأمين العام لاتحاد كرة القدم الإيراني ذكر الشهر الماضي، لم نطلع رسميا على استقالة اميد نمازي من قيادة المنتخب بشكل رسمي.