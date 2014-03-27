بلاتيني: أنا الوحيد القادر على هزم جوزيف بلاتير

أعلن الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه الوحيد القادر على هزم السويسري جوزيف بلاتر في انتخابات الاتحاد الدولي القادمة المقررة سنة 2015، لكنه لا يفكر حالياً في منافسته على الرئاسة.

وقال بلاتيني على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي في كازاخستان: "هناك شخص واحد قادر على هزم جوزيف بلاتر في انتخابات الفيفا وهو أنا".

وأضاف النجم الفرنسي السابق: "أملك عدداً كبيراً من المساندين في كل العالم لكني لم أقرر بعد الترشح في الانتخابات القادمة، أنا سعيد بمهمتي الحالية كرئيس للاتحاد الأوروبي ولكني أشاور عدد كبير من الأشخاص وفي النهاية أنا الوحيد الذي سيتخذ القرار بالترشح من عدمه".

و يترأس بلاتر الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 1998 وتنتهي ولايته الحالية في 2015 وأعرب عن رغبته في البقاء ولاية أخرى، في ظل عدم وجود مرشحين أقوياء للمنافسة.